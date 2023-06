Terremoto dopo il messaggio di IT Alert, scossa avvertita tra Firenze e Siena

Firenze, 28 giugno 2023 – Clamoroso in Toscana. Dopo il messaggio di IT Alert è stata registrata una scossa di terremoto avvertita in provincia di Firenze e Siena.

La scossa di terremoto, magnitudo 3.7, è stata registrata con epicentro a 4 km nord-est a Poggibonsi (Siena).

La scossa è stata registrata alle 12:19, ovvero 19 minuti dopo il messaggio IT Alert arrivato su tutti i cellulari in Toscana. La notifica era un test di prova del Dipartimento della Protezione Civile per le gravi emergenze.