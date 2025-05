Terranuova, cambio pin per i fontanelli di Malva e Pernina

Arezzo, 9 maggio 2025 – Cambio pin per i fontanelli di Malva e Pernina

Nuove modalità per l’erogazione dell’acqua gassata

Da qualche giorno è attivo il nuovo sistema di erogazione dell’acqua gassata, con la modifica del PIN interno anche per i fontanelli di Malva e Pernina a Terranuova Bracciolini, entrata in vigore a partire dal 6 maggio 2025. Questo aggiornamento consente di uniformare il funzionamento di tutti e quattro i fontanelli presenti sul territorio comunale (piazza San Francesco, parcheggio Coop di Pernina, via Rino Bigi nel quartiere di Pernina e frazione Malva).

A seguito di questa modifica, le tessere attualmente in uso non sono più valide per l’erogazione dell’acqua gassata presso questi impianti. È necessario sostituire la tessera recandosi all’ufficio in piazza Repubblica, 17 – campanello “Lavori pubblici”, nei seguenti orari: martedì dalle 15:00 alle 17:00 e venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Negli stessi giorni e orari sarà possibile anche effettuare la ricarica della tessera.

La nuova tessera è valida in tutti i fontanelli del Comune, facilitando l’accesso all’acqua gassata in modo più comodo e uniforme. L’acqua naturale, invece, resta gratuita e disponibile senza tessera.

“Questo aggiornamento – ha dichiarato il Sindaco, Sergio Chienni – ci permette di uniformare il servizio di erogazione dell’acqua gassata su tutto il territorio comunale, rendendolo più semplice ed efficiente per tutti i cittadini. Allo stesso tempo, promuoviamo un utilizzo più consapevole delle risorse e incoraggiamo l’abbandono delle bottiglie di plastica monouso, che rappresentano una delle principali fonti di inquinamento ambientale. Utilizzare l’acqua dei fontanelli significa ridurre gli sprechi, risparmiare e fare una scelta concreta a favore dell’ambiente. È un piccolo cambiamento che porta benefici reali”.