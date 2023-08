Terranuova Bracciolini apre “Sport nei Parchi”

Arezzo, 31 agosto 2023 – “Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, venerdì primo settembre vedrà l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” a Terranuova Bracciolini, nell’ambito delle iniziative per festeggiare la fondazione di Terranuova.

Il Comune entra nella "Palestra a cielo aperto di Sport e Salute" che, abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all'aperto, e sceglie di aderire a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici all'aperto dove fruire attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Venerdì primo settembre, alle ore 16.00, inizieranno le attività sportive con la partecipazione di USD Terranuova Basket, ASD Ginnastica Terranuova, Associazione sportiva Valdarno Sport per tutti, ASD Piazza Coralli.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

“Abbiamo aderito al progetto sportivo proposto da Sport e Salute – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – per cogliere una preziosa occasione di portare l’attività motoria all’aperto, rendendola fruibile alla collettività. Un’iniziativa che ha il merito di offrire gratuitamente l’opportunità di svolgere sport all’aria aperta, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del nostro territorio. Un grande grazie a Sport e salute, alle ASD coinvolte, per aver offerto un servizio alla nostra comunità”.

Le società sportive coinvolte nel progetto sono: l’Asd Ginnastica Terranuova con la gginnastica artistica, ritmica, aerobica, il trampolino elastico, per bambini e ragazzi, l’Asd Valdarno sport per tutti, con la ginnastica dolce e total body, per ragazzi, adulti e over 65; l’Usd Terranuova Basket con la pallacanestro, la ginnastica di genere, la ginnastica posturale, per bambini, ragazzi, donne e over 65; l’Asd Piazza Coralli con lo yoga, la ginnastica adattata e le bocce, per bambini, ragazzi, adulti, donne, over 65, persone con disabilità.