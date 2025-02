Svolta nella notte, Ignazio Abate resta l'allenatore della Ternana

Terni, 7 febbraio 2025 - Ignazio Abate resta l'allenatore della Ternana. Clamoroso era stato l'esonero annunciato dal club intorno alle 20 di ieri, altrettanto clamoroso il dietrofront che si è consumato nella notte, dopo una lunga riunione allo stadio 'Liberati', finita verso le 3, tra il presidente Stefano D’Alessandro, la squadra, un gruppo di tifosi e lo stesso Abate.

La società nella serata di ieri aveva annunciato anche l'arrivo del nuovo tecnico Fabio Liverani. All'uscita dallo stadio, come detto verso le 3, mister Abate ha dato appuntamento ai giornalisti presenti per la conferenza stampa di domenica, prima della gara interna di lunedì sera tra Ternana e Arezzo. Le Fere sono seconde in classifica a tre punti (uno sul campo, essendo state penalizzate di due per questioni amministrative) dall'Entella nel girone B di serie C.Tutto chiarito insomma? Sembra di sì. Smentita dal presidente l'ipotesi circolata subito dopo l'esonero che l'allontanamento di Abate fosse dipeso anche da divergenze sulla compilazione della lista dei giocatori e sul mancato inserimento del figlio del numero uno rossoverde. Determinante nel ripensamento societario la posizione della squadra, rimasta vicinissima ad Abate.

Ste.Cin.