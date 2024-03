Tenta di rubare un’auto, persona denunciata per furto a Bibbiena

Arezzo, 8 marzo 2024 – Nella decorsa notte in Pratovecchio Stia, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Bibbiena, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati predatori, denunciavano in stato di libertà un cinquantenne romeno, senza fissa dimora, sorpreso nel momento in cui aveva forzato le serrature di alcune auto in sosta e una volta introdottosi all’interno, aveva cercato invano di metterle in moto, collegando i fili di accensione.

Dalla successiva perquisizione, fatta dai carabinieri, veniva trovato in possesso di un borsone contenente merce di dubbia provenienza, quale liquori, profumi e prodotti alimentari.

Le autovetture prese di mira, sono una WW GOLF, una FIAT PANDA e una FIAT PUNTO, i cui proprietari hanno presentato denuncia querela, presso gli uffici dei carabinieri di Bibbiena.

La merce, rivenuta è stata sequestrata e sono scattate le indagini per risalire ai legittimi proprietari, si coglie l’occasione per invitare le eventuali vittime dei furti, di rivolgersi ai Carabinieri di Bibbiena per riconoscere la refurtiva rinvenuta.

Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.