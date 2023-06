Temptation Island 2023, la toscana Rebecca Forzoni è tra le tentatrici

Firenze, 27 giugno 2023 – A Temptation Island 2023 un a tentatrice fiorentina. Si chiama Rebecca Forzoni, ha 21 anni ed è originaria di Empoli.

La giovane lavora come dipendente nel negozio di abbigliamento della madre ed è un’amante della buona cucina. La mora tentatrice di Temptation Island 2023, inoltre, ama cucinare e ballare.

Su Instagram vanta inoltre un seguito web di oltre 28mila follower (destinati a crescere con questa partecipazione televisiva). Nonostante il non titolo di “vip” – così come le altre tentatrici di questa edizione del programma -, la Forzoni può dirsi un’influencer di successo.

Su Instagram posta scatti provocanti in costume sulle coste delle Toscana, dalla Versilia a Calafuria, e momenti delle serate in discoteca. Ovviamente, poi, non mancano foto e video dove indossa gli abiti del negozio della madre Valentina Colangelo. La donna ha è titolare del punto vendita “Baruffa” che si trova in Corso Matteotti a Fucecchio. Il programma Il reality va in onda tutti i lunedì, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Il cast si compone di sette coppie di fidanzati che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti. Come? Trascorrendo separatamente 21 giorni in un paradisiaco resort della Sardegna: le fidanzate trascorrono il tempo insieme a aitanti giovanotti dai fisici scolpiti, i 14 tentatori, mentre i fidanzati in compagnia di giovani fanciulle, le 14 tentatrici. Al termine, i fidanzati e le fidanzate sceglieranno se uscire dal programma insieme oppure mettere la parola fine sulla relazione.