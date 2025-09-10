Tecnologia e design: il binomio vincente di Graziella a VicenzaOro

Arezzo, 10 settembre 2025 – Segnali di fiducia da VicenzaOro per Graziella . L'azienda aretina ha chiuso con un bilancio positivo l'edizione di settembre della fiera internazionale dell'oreficeria dove ha presentato nuove collezioni capaci di unire tecnologia e design, registrando l'interesse di buyer da tutto il mondo.

Da sempre sinonimo di innovazione e qualità, Graziella ha presentato le ultime creazioni brevettate tra cui la linea Graziella Air che, con un'esclusiva tecnologia, riduce il peso dei gioielli del 50%, mantenendo forme, estetica, resistenza e preziosità. Questa novità ha catalizzato le attenzioni degli operatori internazionali soprattutto alla luce dell'attuale, notevole, aumento della materia prima. «Il settore resta in un momento di incertezza - spiega Eleonora Gori, export manager di Graziella, - ma VicenzaOro ha confermato che l'unione tra tecnologia e design è la strada giusta per superare le difficoltà. Graziella Air ne è l'esempio: più cresce il prezzo dell'oro e più aumenta l'interesse per i nostri gioielli superleggeri che rispondono alle esigenze dei mercati internazionali».