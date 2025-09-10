«I pendolari del Valdarno non dovrebbero sentire più cittadini di serie B»

La parabola del leader
La parabola del leader
10 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Così in una nota Gemma Peri: «Grazie all'impegno del Ministro Matteo Salvini oggi si apre finalmente una prospettiva concreta: si sta andando verso la deroga che consentirebbe ai regionali di continuare a viaggiare sulla linea AV Roma–Firenze, evitando di scaricare nuovi disagi sulle nostre comunità»

Arezzo, 10 settembre 2025 - « I pendolari del Valdarno non dovrebbero essere più cittadini di serie B. Ogni giorno affrontano ritardi, treni affollati, orari incerti. Dietro quei numeri ci sono lavoratori, studenti, famiglie che hanno diritto a un servizio dignitoso. G razie all'impegno del Ministro Matteo Salvini oggi si apre finalmente una prospettiva concreta: si sta andando verso la deroga che consentiràbbe ai regionali di continuare a viaggiare sulla linea AV Roma–Firenze, evitando di scaricare nuovi disagi sulle nostre comunità. Mentre la Regione Toscana e il presidente Giani hanno lasciato per anni soli i pendolari, limitandosi a tavoli tecnici inconcludenti, la Lega sta dimostrando di saper ascoltare e agire. È questa la differenza tra chi fa politica chiusa nei palazzi e chi, come noi, lavora per risolvere i problemi reali. Io sono nata e cresciuta in Valdarno: conosco bene queste difficoltà, perché fanno parte della vita quotidiana di tante famiglie come la mia. Per questo mi candido al Consiglio regionale: per dare voce al Valdarno e difendere con forza il diritto alla mobilità di chi ogni giorno viaggia per studiare o lavorare. Il Valdarno merita rispetto, ascolto e risposte concrete.

È tempo di trasformare le promesse in fatti» Così in una nota stampa Gemma Peri.

