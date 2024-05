Firenze, 18 maggio 2024 – Incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Due auto, nella prima mattinata di oggi, 18 maggio, si sono tamponate all’altezza di Calenzano, in direzione Nord. Si sono formate lunghe code, intorno alle 10 avevano raggiunto i cinque chilometri, in direzione Bologna. Sul posto la Polizia stradale. Clicca qui per il traffico autostradale in tempo reale.