Arezzo, 8 marzo 2025 – Svastica, croce celtica e la scritta “white power” sul muro di cemento all'ingresso del parcheggio Dalla Chiesa. Lo sdegno dell'Amministrazione comunale

Il sindaco Valentina Vadi ha sporto denuncia ai carabinieri che avranno a disposizione i video delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del gesto

Grave atto di vandalismo a San Giovanni Valdarno. Nella serata di martedì alcune scritte, realizzate con vernice spray nera, sono apparse sul muro di cemento all'ingresso del parcheggio Dalla Chiesa, con simboli e frasi che inneggiano a movimenti suprematisti e neonazisti di estrema destra che promuovono l'intolleranza, la discriminazione e razzismo. Tra questi una svastica, una croce celtica e la scritta “white power”.

Il sindaco Valentina Vadi ha prontamente reagito sporgendo denuncia ufficiale alla locale stazione dei Carabinieri.

“Questo gesto – ha dichiarato il primo cittadino – non solo danneggia il patrimonio pubblico, ma alimenta l'intolleranza e il razzismo, promuovendo ideologie di odio che non hanno posto nella nostra società. La città di San Giovanni Valdarno ha sempre promosso valori di inclusione, solidarietà e rispetto, e atti di questo tipo non possono essere tollerati. Il nostro impegno sarà massimo per individuare i responsabili e impedire che questi gesti possano ripetersi”.

Le forze dell'ordine avranno a disposizione i video delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area forniti dalla Polizia municipale per risalire agli autori del gesto. Nei prossimi giorni, il gestore del parcheggio provvederà a rimuovere le scritte.