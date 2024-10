SuperEnalotto, vinti 89,2 milioni. Il titolare della tabaccheria di Riva del Garda: “Non so chi sia il vincitore, spero se lo meriti”

“Sono contentissimo, non posso molto di più: ho appreso da poco dalla televisione della vincita nella mia tabaccheria”. A parlare è Paolo Rosà, titolare della tabaccheria Fortuna di Riva del Garda, in provincia di Trento, dove è stata venduta la schedina da 3 euro fruttata 89,2 milioni al fortunato vincitore al SuperEnalotto. “Non ho idea di chi possa essere – dice Rosà raggiunto al telefono dai RaiNews – abbiamo clienti abituali ma anche molta gente di passaggio. Mi auguro che sia qualcuno che se lo meriti e che ci possa fare un regalo”. La tabaccheria Fortuna si trova in Viale dei Tigli 36 a Riva del Garda, cittadina sul Benaco, tradizionale meta turistica estiva di tanti villeggianti che arrivano dal Nord Europa ma anche crocevia tra Lombardia, Trentino e Veneto. “È la prima volta che ci succede – abbozza il commerciante – e non sappiamo ancora se faremo qualcosa per celebrare questa incredibile vittoria”. Fortuna di nome e ora anche di fatto, l’elegante tabaccheria dove ora faranno capolino curiosi e cronisti alla ricerca del misterioso vincitore.

Ricordiamo che la sestina vincente è la seguente: 1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19. Con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L'ultimo «6» da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

La vincita di stasera, peraltro, sfata anche un piccolo tabù che vedeva il Trentino una delle tre regioni d'Italia (insieme con Valle d'Aosta e Molise) a non aver mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco.