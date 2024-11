SuperEnalotto: centrato a Firenze un “5” da oltre 42mila euro

Firenze, 29 novembre 2024 – Colpo di fortuna a Firenze con il SuperEnalotto. Durante l’ultimo concorso, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 42.142,07 euro. La vincita è stata registrata presso la tabaccheria ricevitoria Oasi della Fortuna, in via Baccio da Montelupo 31 A-B.

Il SuperEnalotto si conferma ancora una volta protagonista in Toscana, regione spesso baciata dalla dea bendata. Il “6” milionario non esce da più di un mese: l’ultima vincita di prima categoria, da ben 89,2 milioni di euro, è stata realizzata il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Per il prossimo concorso, in programma venerdì 29 novembre, il jackpot riparte da una cifra da sogno: 37,8 milioni di euro.