Quella volta che una radio nel deserto captò il ‘primo suono’ dell'universo

Firenze, 29 aprile 2023 – Era il 29 aprile del 2001 quando un gruppo di ricercatori riuscì per la prima volta nella storia a dimostrare che il primo suono nell'universo fu emesso al momento della sua creazione dal Big Bang, ben 13,5 miliardi di anni fa.

In questo giorno di 22 anni fa, passato alla storia, gli scienziati riuscirono a cogliere il ‘vagito’ delle prime stelle: un 'suono' che era stato cercato per oltre 20 anni dagli astronomi di tutto il mondo, ma che è rimasto impresso in un segnale catturato da una piccola antenna radio nel deserto australiano. Per la prima volta si dimostrò che le stelle erano nate 'appena' 180 milioni di anni dopo il Big Bang, accendendo la luce che ha posto fine alla cosiddetta ‘Età Oscura’ dell'Universo. I loro raggi ultravioletti hanno diradato la fredda nebbia di idrogeno che permeava il cosmo, generando un debole segnale dalle caratteristiche inattese, probabilmente dovute all'azione della materia oscura, la materia invisibile che occupa il 25% del cosmo. La scoperta, che ha aperto le porte alla nuova fisica, venne pubblicata sulla rivista Nature dal gruppo internazionale guidato da Massachusetts Institute of Technology (Mit) e Università dell'Arizona.