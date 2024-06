Summer Festival Talk. Vittorio Cecchi Gori torna a raccontarsi

Il Lucca Summer Festival diventa Talk e parte con il botto stasera alle 19 nell’area hospitality del Cortile degli Svizzeri, con “V come Vittorio“, il ritorno inaspettato di Vittorio Cecchi Gori che dialoga con Eleonora Daniele e Alessandro Ferrucci. Dopo mesi di assenza e interrogativi sulla sua salute, il noto produttore cinematografico ed ex proprietario della Fiorentina torna a raccontarsi senza filtri. La voglia è di narrare, così come ha sempre saputo e voluto fare, la sua vita fuori dal comune. Una carriera nel cinema con la produzione di grandi film italiani e stranieri, da Benigni, a Troisi, passando per Tornatore. Una vita fatta anche di alti e bassi in finanza, quando nel 2002 fu arrestato per il fallimento della Fiorentina e nel 2020 per bancarotta fraudolenta. E ancora, la politica degli anni Novanta e Duemila prima con l’Ulivo e poi con il Movimento per l’Autonomia. Uno spaccato di storia italiana e fiorentina, che torna di nuovo in scena.