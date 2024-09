Sull’Isola Musicale il raffinato violoncello di Mario Brunello Il violoncellista Mario Brunello sarà protagonista della 28ª edizione di "Elba Isola Musicale d’Europa", esibendosi in due concerti all'Isola d'Elba. Con una carriera di prestigio internazionale, Brunello si esibirà in solitudine e in ensemble con altri musicisti di fama.