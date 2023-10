Subbiano, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale il Palazzo Comunale in Verde

Arezzo, 10 ottobre 2023 – In questo Martedi 10 ottobre il Palazzo Comunale di Subbiano si illuminerà di verde per testimoniare la partecipazione e vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Subbiano al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha l’adesione di 53 associazioni di familiari e utenti nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale. Soltanto in Toscana secondo gli ultimi dati fornito sono circa 100.000 le persone ,adulti e infanzia-adolescenza, che si rivolgono ai servizi di salute mentale pubblici.

“Il disagio mentale e le malattie della mente sono in continuo aumento e riguardano più fasce di età”dichiara il Sindaco Ilaria Mattesini”è importante sensibilizzare la popolazione su questi problemi, far sì che non si sottovalutino i primi segni di questo disagio,e al contempo dobbiamo favorire la promozione del benessere psicofisico che è un bene prezioso per tutti” commenta Mattesini” illuminare il nostro Palazzo Comunale è essere vicini alle persone che ogni giorno si trovano a vivere con questo problema di salute che sta diventano una vera emergenza sociale”.

Il titolo della Giornata Mondiale di questo 2023 è “La Salute Mentale è un diritto umano universale", diritto alla vita , diritto all’inclusione perché le persone che soffrono di disturbi mentali e le loro famiglie sono spesso vittime di isolamento senza ricevere anche il sostegno, il supporto e le cure che meritano. Una malattia su cui sempre più spesso si pone attenzione, “si accendono le luci”, soprattutto quando accadono episodi di cronaca nera.