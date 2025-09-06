Arezzo, 6 settembre 2025 – Stop alle zanzare a Castiglion Fiorentino

Campagna d'informazione e prevenzione promossa dall'Amministrazione per limitare l'uso degli adulticidi, spingendo su strategie sostenibili.

Appuntamento per venerdì 12 settembre dalle ore 9.45 al mercato in piazzale Garibaldi.

Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio.

Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza nel giorno del mercato settimanale, venerdì 12 settembre, presso piazzale Garibaldi.

A partire dalle ore 9,45 verrà effettuata la distribuzione di kit larvicidi e volantini informativi per contrastare questo fastidioso quando, per certi versi, pericoloso insetto visto che può trasmettere malattie come la West Nile e la Usutu.

Si tratta della seconda iniziativa, dopo quella di maggio, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la società specializzata La Saetta, mira a sensibilizzare i cittadini su comportamenti utili e interventi concreti per limitare la proliferazione dell'insetto. Saranno presenti tecnici esperti e personale del Comune per fornire informazioni dettagliate, distribuzione materiale informativo e consegnare gratuitamente pastiglie antilarvali da utilizzare nelle aree private.

Le attività si inseriscono nel rispetto della normativa regionale (DGRT 582/2022), che limita l'uso degli adulticidi a casi eccezionali per il loro impatto ambientale, spingendo invece su strategie sostenibili. Da maggio a settembre, quindi, il Comune ha avviato una campagna di distribuzione di antilarvale nelle aree pubbliche più a rischio – caditoie, pozzetti e fossi – e invita i cittadini a fare la propria parte nelle aree private, evitando ristagni d'acqua e trattando tombini e sottovasi con i prodotti distribuiti.