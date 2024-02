Stop all'antenna in via Sicilia. Necessaria nuova verifica da parte di Arpat

Arezzo, 7 febbraio 2024 – I tecnici del Comune di Arezzo hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in via Sicilia per verificare lo stato dei lavori relativi all'installazione di un'antenna di telefonia e l'eventuale fattibilità complessiva dell'intervento. Dal sopralluogo è emersa la necessità di una nuova verifica da parte di Arpat dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, un valore di attenzione che è dirimente in fase autorizzativa. In virtù di questo, è stata disposta la sospensione dei lavori, con la soddisfazione dell'assessore Francesca Lucherini che ha confermato come “facendo seguito a quanto annunciato in Consiglio Comunale rispondendo a due specifiche interrogazioni, e confermando la piena attenzione alle esigenze degli abitanti coinvolti dall'infrastruttura, siamo prontamente intervenuti per valutare la regolarità dei lavori. Adesso Arpat procederà alle verifiche del caso”.