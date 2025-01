Statale 71, lavori, semafori e disagi: l’intervento del sindaco Vagnoli

Arezzo, 13 luglio 2024 – Il Sindaco Filippo Vagnoli torna sulla delicata questione della viabilità casentinese della statale 71 verso Arezzo all’indomani dell’annuncio di un altro senso unico alternato in località Calbenzano a monte della strada in località Gravenna.

A questo proposito il primo cittadino di Bibbiena che su questo aveva chiesto rassicurazione alla Regione Toscana commenta: “Mi auguro che questo annuncio non corrisponda a verità. Me lo auguro perché a inizio anno, dopo aver richiesto un incontro alla Regione Toscana su questo punto, avevo avuto precise rassicurazioni sul fatto che non sarebbe stato attivato un nuovo senso unico alternato fintanto che ci sarebbero stati i lavori sul viadotto di Rassina che già sta creando difficoltà ai pendolari. Se invece questa notizia fosse supportata dai fatti mi trovo a dover denunciare una cosa gravissima e inaccettabile da tutti i punti di vista. La situazione per i cittadini del Casentino che ogni giorno si recano ad Arezzo diventerebbe insostenibile con tre cantieri in atto: Pollino, Viadotto Rassina e Gravenna con due sensi unici alternati e rallentamenti infiniti”.

Il primo Sindaco di Bibbiena continua evidenziando la mancanza di un progetto unitario e una visione in prospettiva sulla viabilità di servizio del Casentino: “In prospettiva ci sarà anche il lavoro sul viadotto di Capolona che graverà sulle giornate infinite passate sulla statale 71 dei nostri pendolari e questo mi fa sorgere una domanda: ma Regione Toscana ha un progetto di insieme, una visione precisa sul un miglioramento strutturale sulla viabilità di una valle il cui futuro dipende anche da questo? Per quello che ved,o non credo e la cosa mi preoccupa molto. Si continuano a fare interventi di rattoppo, sicuramente utili ma non risolutivi della problematica che riguarda la nostra valle di area interna. Mi chiedo e chiedo alla Regione se tutti questi disagi - sono enormi per chi vive qui- porteranno davvero a una viabilità sicura, completamente rinnovata e capace di risolvere il problema di un collegamento adeguato, moderno e funzionale verso Arezzo?”.

Il sindaco chiude rinnovando alla Regione l’invito a onorare l’impegno preso a inizio anno sul senso unico alternato a Calbenzano: “Visto che dalla Regione Toscana avevo avuto ufficiali rassicurazioni a inizio anno in un incontro con la Provincia, chiedo che le stesse vengano oggi onorate per il bene dei cittadini della valle del Casentino che ogni giorno devono affrontare un vero calvario solo per recarsi al lavoro. Il senso unico alternato della Gravenna dovrà attendere, come concordato, la fine dei lavori al viadotto di Rassina.

Disattendere oggi questo impegno sarebbe infliggere ai nostri pendolari un altro grave colpo che non si meritano e che il Casentino oggi non merita”.