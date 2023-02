Combine nel calcio giovanile: 4 anni di squalifica all’allenatore e ai baby calciatori

Calcio giovanile

La presunta combine in under 15 "Mai capitato niente di simile"

Il calcio sporco inquina i ragazzi. "Partita truccata tra under 15"

Firenze, 24 febbraio 2023 – La tempesta era scoppiata lo scorso maggio, ma in prima battuta i protagonisti erano stati prosciolti da ogni addebito dal tribunale federale territoriale della Toscana. Ribaltone invece in secondo grado, con pesanti sanzioni per una combine nel calcio giovanile toscano.

La vicenda si sviluppa tra Firenze, Massa e Pisa: riguarda infatti la gara valida per il campionato regionale dei giovanissimi Under 15 tra Montignoso e Zambra giocata il 15 maggio 2022. E Firenze c’entra, perché fu la società Floria Grassina Belmonte a inviare un esposto alla procura federale per segnalare i “fatti anomali” accaduti nel corso del match, che aveva comportato il successo dell’Asd Montignoso e la conseguente retrocessione della Floria Grassina Belmonte. Un risultato che sarebbe stato manipolato, secondo le accuse partite da Firenze e oggi confermate dalla corte federale d’appello a sezioni unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, che ha accolto il reclamo del procuratore federale interregionale.

Pesanti le sanzioni inflitte: al di là dei 4 punti di penalizzazione che lo Zambra dovrà scontare nel campionato in corso (giovanissimi Toscana élite) e dei mille euro che dovrà pagare il Montignoso, risaltano la squalifica per 4 anni di Federico Viviani, all’epoca dei fatti allenatore dello Zambra, e di tre calciatori che allora militavano nella stessa società, mentre a un calciatore che in quella partita indossava la maglia del Montignoso è stato inflitta un anno di squalifica.