Le 10 spiagge ancora incontaminate in Toscana che forse non conoscevi

Firenze, 4 agosto 2022 - Quanta confusione sulla litoranea, canta Elisa nel tormentone di questa estate. Se la movida e le code sui viali a mare di Livorno o le lunghe strisciate di bagni attrezzati della Versilia non fanno per voi, in Toscana c’è comunque ampia possibilità di fare il bagno circondati dalla natura, con una relativa tranquillità. Certo, in questo caldo agosto difficilmente avrete la spiaggia per voi, e il fine settimana sarà praticamente impossibile ovunque. Però queste sono alcune delle spiagge toscane più naturali e incontaminate che potete trovare. Ne abbiamo selezionate dieci, partendo da sud: 1) I tomboli dell’Argentario I tomboli sono lunghe lingue di terra che connettono quella che altrimenti sarebbe un’isola alla terraferma, e si formano generalmente per i detriti portati nei lunghi tempi geologici da un fiume. È questo il caso del Monte Argentario e di Orbetello, uniti da due lunghe strisce di sabbia create dal fiume Albegna: la Giannella a nord e la Feniglia a sud. Nel mezzo, la laguna di Orbetello, nota per i suoi allevamenti di p’esci pregiati e in parte riserva naturale. Così come è riserva naturale la Duna di Feniglia, attraversata per tutta la lunghezza da una pista ciclopedonale sterrata, con vari sentieri di accesso al mare. La Giannella, invece è attraversata dalla provinciale e si presenta più votata al turismo da famiglie, seppure non aggressivo, con residence, camping, ristoranti, ma rimangono comunque ampi spazi verdi e sentieri per passeggiate. Inoltre la spiaggia sabbiosa è lunga sei chilometri: insomma, spazio ce n’è per tutti. 2) Cala del Gesso – Argentario Finiti i tomboli, arriviamo sul Monte Argentario. Qui scegliere una spiaggia è davvero difficile: è pieno di calette una più suggestiva dell’altra. La più nota forse la cala del Gesso, poca sabbia e tanti scogli, un acqua cristallina ...