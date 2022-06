Stati generali della salute a Firenze, un riconoscimento al ministro Speranza

Firenze, 13 giugno 2022- Oggi a Firenze al cinema La Compagnia tappa conclusiva degli Stati generali della salute. Hanno partecipato all'evento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. Accanto al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, al presidente della commissione Enrico Sostegni (Pd) e al vicepresidente Andrea Ulmi (Lega), era presente il ministro della salute Roberto Speranza che ha ricevito un riconoscimento dalla regione toscana.

L'appuntamento segna l'esito del percorso partecipativo avviato dalla commissione sanità del Consiglio regionale che ha coinvolto tutti i soggetti interessati (cittadini, associazioni, professionisti, amministratori locali) con l'obiettivo di far emergere idee e proposte per le politiche per le politiche della salute in Toscana.