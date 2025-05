“Sotto le Stelle” la manifestazione che vede assoluti protagoniste le auto d’epoca

Arezzo, 13 maggio 2025 – “Sotto le Stelle” è il titolo della manifestazione che vede assoluti protagoniste le auto d’epoca. L’evento automobilistico è in programma sabato 17 maggio a partire dalle ore 15.30 con il ritrovo dei partecipanti presso l’area di Piazzale Garibaldi per iscrizione e la formazione degli equipaggi. Dopo il giro turistico per le strade del territorio l’attenzione sarà tutta incentrata verso il centro storico della Città di Castiglion Fiorentino. E, alle ore 21.15 è previsto l'inizio del defilé con il passaggio della prima vettura da Porta Fiorentina, una vera “chicca” per i partecipanti sarà proprio vedere, in una sorta di fermo immagine d’epoca, le auto uscire da Porta Fiorentina. Alle ore 23:30 ci sarà la premiazione degli equipaggi e termine della manifestazione. Per info e prenotazioni è possibile contattare il CLUB IL SARACINO entro le ore 20,00 del giorno 14/05/2025 tramite mail a [email protected] o tramite whatsApp al numero 3392604793.

--