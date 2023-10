Sostituzione della pavimentazione nella tensostruttura al Palazzetto dello Sport di Montevarchi, conclusi i lavori

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Conclusi i lavori di sostituzione della pavimentazione nella tensostruttura presso il Palazzetto dello Sport di Montevarchi. Stamani il sopralluogo del Sindaco Silvia Chiassa Martini, dell’assessore Lorenzo Allegrucci e dei rappresentanti della società sportive per la ripresa delle attività:

“Siamo soddisfatti di aver mantenuto l’impegno preso con le società e gli atleti di migliorare la tensostruttura usufruita anche dagli studenti del Varchi – afferma il Sindaco – In questi anni abbiamo dimostrato concretamente l’attenzione allo sport facendo molti sforzi economici per rendere sicuri e moderni gli impianti che necessitavano da tempo di interventi importanti di manutenzione e di ristrutturazione. Sappiamo quanto la dotazione di spazi idonei sia un aspetto determinante per la pratica delle attività, ma anche come ulteriore stimolo per i ragazzi a frequentare il nostro Palazzetto approcciandosi a discipline individuali o di squadra. E’ fondamentale il ruolo educativo e sociale svolto dalle nostre realtà sportive, molte delle quali sono presenti nel territorio da decenni, nella definizione di un cammino di crescita che unisce genitori e famiglie e che questa Amministrazione sostiene nelle scelte fatte, non solo quando orgogliosamente viene portato in alto il nome di Montevarchi nella varie competizioni. Da questo anno, dopo 75 anni, lo sport è entrato nella nostra Costituzione concentrando in poche parole la responsabilità delle Istituzioni nel realizzare uno sport aperto a tutti e di tutti. Noi siamo stati sempre in sintonia con questo principio, unito alla collaborazione con le scuole, e siamo oggi ben contenti di aver messo un altro tassello in questa direzione investendo altri 25mila euro nella pavimentazione richiesta. Mi ha fatto anche piacere sapere che in questi giorni i lavori siano stati osservati e seguiti dagli atleti stessi, a dimostrazione di quanto questo ambiente rappresenti per loro una seconda casa in cui coltivare una passione, alle quale contribuiamo anche noi a valorizzarla”