Polizia, proseguono i controlli settimanali ad "alto impatto" interforze nei centri urbani di Arezzo e Montevarchi

Arezzo, 3 settembre 2025 – Proseguono i controlli settimanali ad "alto impatto" interforze nei centri urbani di Arezzo e Montevarchi : identificate oltre 250 persone, arrestati due senegalesi per spaccio di droga e denunciato nigeriano sorpreso con un grosso coltello.

Così come stabilito dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, anche nella giornata di ieri, martedì 3 settembre, sono proseguiti i servizi settimanali ad "alto impatto" per le vie e le piazze dei centri di Arezzo e Montevarchi, coordinati dal Questore e finalizzati ad accrescere il senso di sicurezza e prevenire azioni e comportamenti illegali o che possono compromettere la serena vivibilità delle aree urbane.

In questa occasione, ad Arezzo, numerosi equipaggi della Polizia di Stato, sia della Questura che del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, giunto appositamente in città, coadiuvati da Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Ferroviaria, hanno realizzato un vero e proprio reticolo di controlli che ha interessato il quartiere Saione e le zone limitrofe alla stazione ferroviaria. L'attività, sotto il coordinamento del Dirigente delle Volanti della Questura, ha permesso l'identificazione di 150 persone, di cui 61 stranieri, il controllo di 3 esercizi pubblici e la denuncia di un nigeriano per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune di Arezzo oltreché per avere con sé un coltello di grosse dimensioni, naturalmente sequestrato. Inoltre, grazie al coinvolgimento di personale della Squadra Mobile, dopo un inseguimento anche a piedi per le vie dietro campo Marte, sono stati arrestati due senegalesi beccati nell'atto di cedere sostanza stupefacente, poi sequestrata e rivelatasi essere cocaina ed eroina, insieme a 300 euro, come provato dell'attività di spaccio fino a quel momento realizzato. Il giudizio per direttissima appena conclusosi ha confermato per i due l'arresto e ha disposto per entrambi il divieto di dimora nel comune di Arezzo.