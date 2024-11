Sostituzione dei vecchi cassonetti e introduzione del limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato a San Giovanni

Arezzo, 5 novembre 2024 – Sostituzione dei vecchi cassonetti e introduzione del limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato

Al via la fase conclusiva di adeguamento e miglioramento del servizio raccolta rifiuti a San Giovanni Valdarno. Le novità saranno presentate ai cittadini nel corso di 8 incontri in 4 differenti zone della città

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la fase conclusiva di adeguamento e miglioramento del servizio raccolta rifiuti a San Giovanni Valdarno che prenderà il via a partire da fine novembre.

Si tratta della sostituzione dei vecchi cassonetti e dell'introduzione del limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato in vista della Tari puntuale (Tarip) che entrerà in vigore a luglio 2025.

Alla conferenza stampa nell'ex sala giunta del palazzo comunale erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini, l'assessore all'ambiente di San Giovanni Laura Ermini e la responsabile dell’ufficio ambiente del comune Deborah Romei.

“Negli ultimi cinque anni di consiliatura – dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore Laura Ermini – l’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, ha portato avanti un progetto complessivo di riorganizzazione e miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che ha consentito al nostro comune di crescere nella percentuale di raccolta differenziata di 18,98 punti percentuali. Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea e dalla Regione Toscana (raccolta differenziata al 70% entro il 2026) ed aumentare ancora di più la quantità e la qualità dei materiali raccolti, nei prossimi mesi nel territorio comunale realizzeremo un altro passo avanti attraverso l’introduzione, nei cassonetti stradali, del limitatore volumetrico per limitare il conferimento del rifiuto indifferenziato e, a partire da luglio 2025, introdurre un sistema tariffario più equo, che premia l’impegno di ogni cittadino a tutelare e prendersi cura del territorio urbano”.

La modifica di servizio introduce alcune importanti novità, ovvero l’installazione su tutto il territorio comunale dei nuovi contenitori che saranno utilizzabili con la 6Card già possesso dei cittadini. L’adeguamento ha come obiettivo una maggiore uniformità del servizio e l’introduzione, a partire dal prossimo mese di luglio, della Tari puntuale (Tarip) che riconosce l’impegno per chi è più attento nella raccolta differenziata.

Le postazioni di raccolta saranno riqualificate e nel centro storico saranno allestite con mascherature che si integrano nel contesto urbano. Tutte le postazioni saranno complete delle 4 tipologie di rifiuto e saranno riconoscibili dalla nuova colorazione che prevede: carta e cartono coperchio blu, organico coperchio marrone, multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio, tetrapak) coperchio giallo e indifferenziato coperchio grigio e cassetto di conferimento da 40 litri.

“Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, attraverso la 6Card, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza al fine di calibrare la parte variabile della tariffa anche sulla base dei rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Il nostro obiettivo, condiviso con le amministrazioni del territorio, è di coinvolgere sempre più il cittadino e renderlo parte attiva nella gestione virtuosa dei propri rifiuti”.

Il nuovo sistema di tariffazione, Tari puntuale, oltre a tenere conto dei metri quadrati dell’immobile e del numero dei componenti del nucleo familiare, conteggia infatti anche gli effettivi conferimenti del rifiuto indifferenziato. Nel comune di San Giovanni Valdarno è inoltre in vigore il sistema premiante di scontistica legato ai conferimenti effettuati direttamente dal cittadino al centro di raccolta di Ponte alle Forche e agli scambi di oggetti riutilizzabili sulla piattaforma Ecoscambio.

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti i nuovi servizi, l’Amministrazione Comunale, insieme al gestore Sei Toscana, ha programmato 8 incontri pubblici che si terranno sempre in due orari: alle 18 e alle 21.

Mercoledì 13 novembre al Circolo Arci Sauro Billi al Ponte alle Forche (per i cittadini residenti in zona Porcellino e Ponte alle Forche); giovedì 21 novembre alla scuola media Guglielmo Marconi (per i cittadini residenti in zona Fornaci, Bani e Gruccia); mercoledì 27 novembre alla scuola materna ed elementare Doccio (per i cittadini residenti in zona Oltrarno) e giovedì 5 dicembre a Palomar – Casa della Cultura (per i cittadini residenti in Centro Storico). In primavera saranno calendarizzati nuovi momenti di incontro con i cittadini per illustrare nel dettaglio i nuovi metodi tariffari che saranno introdotti.

A tutti i cittadini è stata inviata una lettera a casa dove viene illustrato il nuovo servizio e sono riportate le date degli incontri per ciascun quartiere.

“Confidiamo – concludono il sindaco Valentina Vadi e l’assessore Laura Ermini – nella collaborazione di tutti per questa nuova importante fase che ci consentirà un reale miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata e l’introduzione di un sistema tariffario più equo a beneficio di tutta la comunità”.

Chi ancora non avesse ritirato la 6Card può rivolgersi al Punto Amico in via Rosai aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17,30 (Telefono 055/9126214 - 9126257 - 9126320 - 9126332).

Per informazioni sui servizi di raccolta e igiene urbana è sempre a disposizione il Numero Verde di Sei Toscana 800127484.

Dal prossimo primo gennaio al Punto Amico in via Rosai sarà inoltre attivo uno sportello dedicato alla nuova TARI Puntuale aperto il martedì dalle 9,30 alle 13 e dalle 13, 30 alle 16 e il venerdì dalle 9,30 alle 13.