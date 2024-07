Arezzo, 26 luglio 2024 – La nota del consigliere Mattia Delfini di Ora Ghinelli 2025.

“Esprimo la mia soddisfazione per il progetto di geolocalizzazione elaborato dal Comune di Arezzo in collaborazione con il reparto di emergenza urgenza della Asl sud-est. Con questo sistema, ogni abitazione del territorio comunale ed ogni numero civico, anche nelle località prive di denominazioni stradali - e penso principalmente alle nostre innumerevoli frazioni - verrà localizzato con grandissima precisione attraverso una nuova mappa interattiva. Più volte negli anni ho raccolto le preoccupazioni di numerosi cittadini residenti nelle aree più distanti dalle arterie principali del Comune di Arezzo, che hanno lamentato la difficoltà nell'essere raggiunti dai mezzi di soccorso sanitario e delle quali mi sono fatto portavoce in un incontro dedicato alla presenza del vicesindaco Tanti, del dott. Mandò e degli operatori del 118: sono certo che adesso, dopo anni di apprensione e grazie all'aiuto della tecnologia, si sia trovata una soluzione definitiva che vada oltre e superi le vecchie soluzioni di cartellonistica indicante i numeri civici di un'area, già adottate in alcune frazioni del territorio”.