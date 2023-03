Società per gare di auto storiche fallisce, sequestro milionario per 5 indagati. Nel mirino anche una Ferrari

Indagini della Guardia di Finanza

Firenze, 9 marzo 2023 - Avevano creato una società per ottenere sponsorizzazioni per gareggiare con le auto storiche, ma non avevano versato le imposte sulle fatture emesse, di svariati milioni di euro. È così che la Guardia di finanza di Firenze, col supporto dei reparti di Milano, Torino e Benevento, ha sequestrato beni per 1,3 milioni di euro. Cinque i soggetti per i quali sono scattate le misure. Due in particolare avevano costituito la società. Il denaro che affluiva sui conti correnti veniva successivamente “dirottato” su quelli personali degli indagati. Le somme venivano poi prelevate dai soci. Di qui il dissesto e il successivo fallimento della società.

I due principali indagati, colpiti dalle misure cautelari personali interdittive dell’amministrazione delle imprese, sono risultati destinatari, insieme ad altri soggetti che a vario titolo hanno beneficiato di somme di denaro distratte dalla società fallita, di un sequestro preventivo di 1.358.000 euro. Sono state sequestrate anche varie auto, tra cui una Ferrari, macchine da competizione ed uno speciale camion.

Adesso gli indagati andranno a processo.