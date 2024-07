29 luglio 1954, “Il Signore degli Anelli” compie 70 anni. Ecco quando uscirà il nuovo film della saga

Firenze, 29 luglio 2024 - Esattamente 70 anni fa, il 29 luglio del 1954, Tolkien pubblicava il “Signore degli Anelli”. Il maestro del fantasy John Ronald Reuel Tolkien, nato il 3 gennaio 1892 a Bloemfontein, in Sudafrica, da genitori inglesi, continua a parlare a tutte le generazioni. Per gli amanti della saga sullo schermo, c'è una bella notizia. Peter Jackson è al lavoro sui nuovi film della saga Il Signore degli Anelli per la Warner, con il primo in arrivo nelle sale nel 2026 stavolta imperniato sul personaggio di Gollum. Il progetto è slegato dalla serie Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere che Amazon sta producendo e portando sulla sua piattaforma Prime Video. Ha dato l'annuncio il Ceo di Warner-Discovery David Zaslov durante la conferenza di presentazione delle trimestrali: lo studio è "nelle fasi iniziali" del progetto che "esplorerà storie ancora non raccontate". Il primo film della nuova saga, prodotto da Warner e New Line, ha come titolo di lavoro Il Signore degli Anelli - Alla Ricerca di Gollum. Protagonista e regista sara' Andy Serkis, l'attore britannico che ha dato voce e movimenti all'hobbit dalla doppia anima Smeagul, uno dei pochissimi personaggi all'interno della trilogia che non serve alcun altro padrone che non se stesso, mentre Jackson, che ha firmato i primi film della franchise "sara' coinvolto in ogni fase" come produttore assieme alle strette collaboratrici Fran Walsh e Philippa Boyens che scriveranno la sceneggiatura con Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. L'accordo copre due film della franchise: "E' un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nosttro amico e collaboratore Andy Serkis che ha ancora conti aperti con quel puzzone di Gollum", hanno detto Jackson, la Boyens e la Walsh. "Come fan a vita della vasta mitologia del professor Tolkien siamo orgogliosi di lavorare con il team di Warner Bros. in questa nuova epica avvenutura", hanno detto. La Warner aveva messo in avviso i fan del Signore degli Anelli che qualcosa bolliva in pentola l'anno scorso dopo aver fatto un accordo con Embracer Group AB che detiene parte dei diritti sui libri di J.R.R. Tolkien. Intanto, per soddisfare la fame degli appassionati, la trilogia originale che aveva fatto man bassa di premi all'epoca della prima uscita tra 2001 e 2003, tornera' nelle sale la prossima estate in una edizione allargata e rimasterizzata. Nasce oggi Alexis de Tocqueville, lo storico e politico francese nasceva il 29 luglio del 1805 a Verneuil. Ha scritto: “Il mondo è uno strano teatro dove in certi momenti avviene che i drammi più cattivi siano quelli che riescono meglio”.