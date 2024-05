Sicurezza, il prefetto ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA

Arezzo, 9 maggio 2024 – Questa mattina il Prefetto Maddalena De Luca ha incontrato in Prefettura i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA di Arezzo per un confronto sulle iniziative da intraprendere per prevenire e contrastare tutto ciò che potrebbe turbare il sereno e sicuro svolgimento della stagione estiva nel capoluogo.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire la grande attenzione che esiste da parte delle istituzioni sulle tematiche della sicurezza e per fare un punto sugli strumenti messi in campo, anche recentemente, per fermare gli episodi che sono stati al centro dell’attenzione cittadini negli ultimi tempi.

Il Prefetto, dopo aver preso atto delle richieste e delle considerazioni esposte dai rappresentanti intervenuti, ha espresso la volontà di affrontare la tematica in un’ottica di estrema condivisione delle misure da mettere in campo tra tutte le componenti in causa, valorizzando al massimo la collaborazione con i cittadini e gli stessi operatori dei settori intervenuti all’incontro.

«È indispensabile – ha dichiarato il Prefetto – che istituzioni pubbliche e soggetti privati, ciascuno per le proprie competenze, pongano in essere azioni condivise per fronteggiare i fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva.

L’incontro è terminato con l’impegno di tutte le parti a lavorare, sin da ora, per attuare soluzioni concrete in grado di rispondere ai bisogni di maggiore sicurezza rappresentati.