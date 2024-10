Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro promossa dall'ANMIL (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Per questa particolare giornata in provincia di Arezzo sono previsti due momenti istituzionali, ad Arezzo e Cortona, con il seguente programma: Arezzo Ore 8,30 deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro in Via Signorelli angolo Via Mecenate

Cortona Ore 09,30 S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Domenico, Cortona; Ore 10,15 Corteo accompagnato dalla banda musicale, dai gonfaloni delle Pubbliche Amministrazioni e dalle bandiere associative, fino al Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica; Ore 10,45 Cerimonia Civile nella Sala Consiliare del Comune con gli interventi di: Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, Sindaco del Comune di Cortona Luciano Meoni, Presidente territoriale ANMIL Stefano Vasai, Direttrice dell’Ispettorato del Lavoro Dina Musio, Dirigente INAIL Arezzo – Siena Barbara Bonvini Provveditore agli Studi Lorenzo Pierazzi; sono state invitate a presenziare tutte le Autorità e personalità politiche, civili e militari del territorio. Durante la Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Arezzo.