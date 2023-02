Shakira e Pique, quando c’era l'amore: in Toscana i loro viaggi più belli

Shaqira e Pique durante uno dei loro viaggi in Toscana

Firenze, 14 febbraio 2023 – Ha riempito le cronache rosa la rottura tra Shakira e Pique. La celebre cantante e uno dei difensori più importanti della storia del Barcellona sono separati ormai da mesi.

Shakira, una canzone per vendicarsi

Non senza rancori e accuse reciproche. Sfociate in una canzone, composta da Shaqira e diventata in breve molto conosciuta, in cui non le manda a dire all'ex fidanzato, che ha una nuova compagna, Clara Chia Marti, giovane modella.

Rottura Shakira Pique, perché si sono separati

Eppure c’è stato un tempo in cui Shakira e Pique facevano sognare. Una coppia affiatata che si concedeva viaggi anche piuttosto frequenti in Toscana. Qui hanno trascorso tra i loro momenti più belli, a spasso tra il Chianti senese e quello fiorentino.

Conobbero la zona e se ne innamorarono. Non hanno mai deciso di comprare casa come hanno fatto molti altri vip, ma pur essendo naufragata la storia di sicuro non dimenticheranno i giorni passati tra borghi e vigneti.

Una delle loro vacanze in Toscana risale al Natale e Capodanno 2018/2019. Visitarono Montalcino, pranzando a un’enoteca dove comprarono anche alcune bottiglie di Brunello.

Si spostarono poi a Cortona, città che li rapì per il suo fascino. Visitarono tra l’altro anche il Maec, il museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona. Sconfinarono poi fino alla provincia di Firenze, a Tavarnelle. Momenti ormai lontani.