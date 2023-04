Una sfilata-evento per raccontare l’evoluzione della moda e dello stile mondiale

Firenze, 20 aprile 2023 – Sarà Edward Enninful OBE, potente direttore di British Vogue, 51 anni ghanese e possibile “erede” di Anna Wintour per l’edizione americana della rivista di moda più famosa al mondo, a coordinare la sfilata-evento di LuisaviaRoma al piazzale Michelangelo il 14 giugno prossimo, nei giorni di Pitti Uomo 104. Un omaggio allo stile e alla città dove la moda italiana ha avuto origine e dove ancora oggi nascono tante tendenze e sono concentrate tante aziende del settore.

"Runway Icons" sarà una sfilata multi-brand che arriva dopo la prima edizione nel 2019 che vide la realizzazione di uno show grandioso e indimenticabile con una carrellata di top model da togliere il fiato, e stavolta come allora ad assistere ci saranno 2000 persone. Tante ne invita Andrea Panconesi, patron di LuisaviaRoma e fondatore e presidente del famoso sito che da Firenze ha portato nel mondo la moda dell’acquisto stiloso on line.

“Runway Icons” illustrerà l’evoluzione della moda e dello stile mondiale attraverso i decenni, instaurando un dialogo visivo tra passato, presente e futuro. Lo show presenterà look di oltre 50 brand internazionali, sia emergenti che affermati, che porteranno in passerella outfit simbolo sia del loro heritage che del loro DNA contemporaneo. Ad indossare questi look saranno i volti più influenti dell’industria della moda, selezionati insieme a British Vogue.

La sfilata si concluderà con una speciale performance musicale, a cui seguirà una cena esclusiva e un party. Per celebrare questo evento, LuisaViaRoma organizzerà inoltre una serie di attivazioni nella sua città natale, Firenze, simbolo della moda e dell’artigianalità italiana, che coinvolgeranno anche l’iconico store di Via Roma.

“Questo show rappresenta un’opportunità straordinaria per portare in passerella una selezione di brand e designer tra i più influenti al mondo, in un evento di portata eccezionale. A Firenze si respira un forte senso di creatività e artigianalità, e portare in scena la nostra visione, con alcuni dei nostri più amati collaboratori, sarà un momento imperdibile”, dice Edward Enninful, direttore di British Vogue e direttore Editoriale Europa di Vogue.

“A partire dalla sua fondazione, 94 anni fa, LuisaViaRoma ha sempre omaggiato la moda nella sua espressione più alta. Questo incredibile evento, pensato per essere altamente inclusivo, dal momento che si apriranno le porte a 2.000 invitati, desidera mostrare un approccio più autentico al business: rispettoso del passato, focalizzato sul presente, e proiettato nel futuro,” commenta Andrea Panconesi, fondatore e presidente di LuisaViaRoma.