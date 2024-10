Settimana Nazionale della Dislessia, convegno sui Dsa alla scuola Severi

Arezzo, 3 ottobre 2024 – In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2024 (7-13 ottobre), la sezione AID di Arezzo promuove un convegno di informazione e sensibilizzazione sui DSA realizzato in collaborazione con l'I.C. Francesco Severi; l'I.C. Cesalpino; il Liceo Artistico; Coreutico e Scientifico Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II”; l'Associazione I Care; la Fondazione Zero Spreco di Aisa Impianti; Chimet e Acetificio aretino.

L'incontro

Un confronto fra le differenti esperienze in Europa in tema di didattica per gli studenti con DSA, con un focus sull'utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per favorire il benessere scolastico dei giovani con queste caratteristiche.

Perteciperanno tecnici e studiosi da Svezia, Grecia e Gran Bretagna. Sarà l'occasione per riflettere sulle ricerche più recenti in materia, attraverso gli interventi di esperti italiani e internazionali.

A chi è rivolto

L'iniziativa è aperta a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi che riguardano i DSA e le metodolige didattiche più efficaci per gli studenti con queste caratteristiche. Si rivolge in particolare a docenti, studenti, tecnici e genitori.

Dove e Quando

L'appuntamento è per Mercoledì 9 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 18.00presso l'Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo (Via Vittorio Alfieri 26)

Programma

Saluti istituzionali

- Chiara Savini - Dirigente scolastico I.C. Francesco Severi

- Pierluigi Ricci - Associazione I Care

- Lucio Artini - Presidente sezione AID di Arezzo

Prima parte - DSA e Didattica

Introduzione ai lavori

- Paolo Caressa (matematico, esperto IT, divulgatore)

Interventi:

- Cesare Cornoldi (Professore emerito Università degli Studi di Padova);

- Roger Broadbent (Direttore Dyslexia Institute UK),

- Susanna Cenderquist (docente, autrice, divulgatrice, membro del consiglio per le questioni legate alla disabilità presso l'Ufficio Scolastico della Città di Stoccolma)

- Coordina: Guido Dell’Acqua(docente MIM)

Seconda parte - DSA e Intelligenza Artificiale

Interventi:

- Markos Konstantakis (online) (docente e ricercatore Università dell'Egeo),

- David Tully (online) (esperto di Intelligenza Artificiale, adulto con DSA),

- Claudio Pardini (Dirigente scolastico, docente)

- Adele Maria Veste (docente e formatrice AID)

Conclusioni: Guido Dell’Acqua(docente MIM)

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. E' richiesta l'iscrizione ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Info

Telefono: 334 3462518 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Email: [email protected]