Sesto Fiorentino ricorda Luca Faggi, scomparso nel 2023

Firenze, 6 marzo 2025 - La comunità Agesci e tutta Sesto Fiorentino ricordano Luca Faggi, scomparso prematuramente a 25 anni. Era il 6 marzo del 2023 quando un incendio divampò, nel cuore della notte, nella frazione di Quinto Basso, a Sesto Fiorentino, in via della Sassaiola, strappando alla vita Francesca e Luca Faggi, zia e nipote.

Luca studiava Ingegneria Meccanica ed era al terzo anno. Era uno scout molto attivo e collaborava con un’associazione per l’assistenza alle persone disabili. Da alcuni mesi, animato come sempre dalla voglia di dare una mano, aveva deciso di trasferirsi a Sesto Fiorentino per aiutare la nonna e la zia disabile. Una storia di generosità e umanità, la sua, difficile da dimenticare. E infatti chi lo ha conosciuto continua a ricordarlo.

«Sono passati due anni dal tuo ultimo saluto e ci manchi – si legge nella pagina Facebook dell’Agesci Toscana - . Ci mancano i tuoi sorrisi, i tuoi abbracci, la tua mano tesa per aiutare e sostenere. Come dimenticare la tua vivacità, la tua energia? Riuscivi a lasciare qualcosa in tutti bambini, ragazzi e adulti che incontravi lungo la tua strada. Così come con i “ragazzi” de “La Casina”, a Cercina, la tua presenza “in punta di piedi” così come ti descrive Manu quando parla di te. Per i neonati il pianto serve per comunicare i propri bisogni. Per te, Luca, tante lacrime hanno segnato i nostri volti e come i neonati, cercavamo di comunicare un bisogno, un’estrema necessità di restare insieme a te. Piangere è anche liberazione e la sapidità di queste lacrime saranno il sale migliore per dare ancora sapore e speranza a questa terra. Lacrime come linfa vitale nel nostro cammino, ma con te a fianco. Vogliamo continuare a seminare ancora la tua gioia, vogliamo continuare a lanciare ancora i dadi, come ci hai ricordato il giorno in cui sei diventato Uomo della Partenza, e giocare questa fantastico Gioco, che è la vita. Sostienici da lassù con il tuo sguardo vigile. Guidaci, come hai guidato i ragazzi che ti sono stati affidati nel tuo servizio. Buona Strada. Ciao».

Dalle ore 19.30 alle 21.30 di oggi, all’oratorio di San Martino, in piazza della Chiesa, accanto alla sede del gruppo scout Sesto Fiorentino 1, amici e familiari si ritroveranno per ricordare Luca.

Lisa Ciardi