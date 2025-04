Arezzo, 11 aprile 2025 – Servizi educativi per il Comune e manutenzione strade per la Provincia: la Fp Cgil rivendica più risorse per gli enti locali Al voto per le elezioni RSU il 14,15 e 16 aprile “I Comuni hanno bisogno di maggiori risorse per il funzionamento dei servizi e quindi per garantire le risposte che devono essere date ai cittadini – sottolinea Giacomo Nebbiai, dirigente provinciale Fp Cgil. Quello di Arezzo, ad esempio, deve incrementare le risorse per risolvere il problema del corretto inquadramento degli operatori dei servizi educativi e scolastici. La Provincia deve frenare la caduta verticale delle attività di manutenzione delle strade. E queste sono soltanto 2 delle molte priorità di questi enti”. Il 14, 15 e 16 aprile anche i dipendenti degli enti locali andranno al voto per il rinnovo delle RSU. “Non è solo un fatto interno agli enti – sottolinea Gian Maria Acciai, segretario provinciale Fp. La RSU e i cittadini hanno gli stessi obiettivi: servizi funzionanti per i quali occorrono risorse economiche e adeguate professionalità. In realtà, e penso soprattutto alla Provincia, stiamo assistendo alla progressiva contrazione di finanziamenti e attività, iniziata nel 2014 con la riforma Del Rio”. Angelo Rota, delegato Fp Cgil in Provincia, ricorda la situazione del servizio viabilità: “la nostra competenza è su 1.200 chilometri di strade. Dobbiamo garantire il pronto intervento, la manutenzione straordinaria e quella ordinaria. A parità di attività da svolgere, in soli 10 anni il personale si è dimezzato. Un taglio del 50% si traduce in maggiori carichi di lavoro per il personale rimasto e l’oggettiva impossibilità di mantenere i tradizionali standard operativi. La crisi delle Province non è solo un problema dei dipendenti ma di tutti i cittadini”.