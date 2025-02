ARezzo, 8 febbraio 2025 – Serd: la Fp Cgil chiede un incontro al nuovo Dg della Asl Disagi per pazienti e operatori nella sede, in parte inagibile, di via Fonte Veneziana La Fp Cgil ha inviato una lettera ed ha chiesto un incontro al Direttore generale della Asl Tse, Marco Torre. Argomento: il futuro del Serd, il servizio per le persone con dipendenze, il cui immobile in via Fonte Veneziana ha problemi di agibilità e il cui personale è stato “concentrato” solo in una parte di esso, rendendo impossibile una corretta erogazione dei servizi. “Nella nostra lettera – ricorda Gabriella Petteruti – affermiamo di comprendere come scelta sia stata dettata dall’urgenza di mettere in sicurezza pazienti e operatori e operatrici, ma a questo trasferimento non sono seguite altre indicazioni né prospettive di un ritorno alla normalità. Invitiamo quindi il Direttore generale a non lasciare cadere il destino del SERD nell’oblio, e soprattutto a condividere le scelte conseguenti con chi ci lavora”. La Fp è consapevole che queste sono le prime settimane di lavoro del Dg ma che – proprio per questo – il futuro di alcune attività che in passato erano state collocate in fondo alla lista delle priorità, può essere adesso affrontato in modo nuovo e positivo. Visto quello che è accaduto ad altri servizi del territorio, ci auguriamo che il Serd non venga smembrato e parcellizzato, dislocato in luoghi diversi. Nell’interesse prioritario dei pazienti e degli operatori Da qui la richiesta di incontro che è anche coerente con la disponibilità espressa da Marco Torre ad un dialogo con i dipendenti dell’azienda che ha espresso al momento del suo insediamento.