“Sentiero Antonio Losi”, domenica l’inaugurazione

Arezzo, 28 giugno 2024 – Domenica 30 giugno alle ore 17.00 sarà inaugurato in piazza Donatori di Sangue il “Sentiero Antonio Losi”, il primo sentiero per turismo lento (slow tourism) attivato dalla Pro Loco aps Montevarchi in collaborazione con CAI Valdarno, l’associazione Sentieri di Ieri ed il contributo del Comune di Montevarchi.

Al taglio del nastro sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla promozione del territorio Sandra Nocentini.

Alle ore 17.30 partirà la camminata inaugurale aperta a tutti lungo il nuovo tracciato di 13 km, con ascesa di 400 metri, che si sviluppa nelle colline tra Montevarchi e San Giovanni. Il percorso ha inizio proprio in piazza Donatori di sangue, dove è presente un cartello esplicativo che indica i dati tecnici e la storia e le motivazioni per cui il sentiero è nato. I pannelli turistici sono forniti di un QRcode per scaricare la traccia GPX utile alla navigazione lungo il tracciato.

Intitolato alla memoria del consigliere pro Loco Antonio Losi, stimato storico montevarchino prematuramente scomparso, il percorso fu sperimentato per la prima volta dallo stesso Losi in data 31 luglio 2021 con l’evento “Alla scoperta del Valdarno fra Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Ricasoli” e rappresenta una preziosa occasione per immergersi nella natura e nella storia di una zona suggestiva del nostro territorio.

Il sentiero è il primo di una serie di percorsi che Pro Loco Montevarchi intende intitolare alla memoria di cittadini illustri che si sono distinti nel preservare le tradizioni e il patrimonio storico-culturale di Montevarchi.

Per informazioni e prenotazioni: 370/3011588

Per partecipare alla camminata sono richieste scarpe da trekking, borraccia d’acqua e torcia. A tutti i partecipanti sarà offerto un buffet.

Antonio Losi

Nato a Montevarchi il 18 aprile 1965 è scomparso la vigilia di Natale del 2021, all’età di 56 anni. Esperto di storia locale, ha condotto numerose ricerche d’archivio riguardanti la storia del Valdarno, in particolare riferite alla comunità montevarchina. Autore di numerosi scritti, ha ricevuto il prestigioso premio “Aldo Anselmi” dell’Accademia Valdarnese del Poggio. Tra le pubblicazioni da segnalare “Valdarno Luglio 1944”, dedicato al passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale e l’opera “KL Koncentration lager 1943-1945” in omaggio ai soldati provenienti dal Valdarno aretino e deportati nei campi di concentramento nazisti.

Tra i numerosi progetti avviati, si registra anche la sperimentazione del sentiero storico-naturalistico che sarà inaugurato domenica prossima.