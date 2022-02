Pontedera, 7 febbraio 2022 - Il Senegal vince la Coppa d'Africa per la prima volta nella sua storia. Ed è delirio tra le comunità senegalesi in Toscana. Feste, caroselli, gente in strada. E' esplosa la gioia al fischio finale nella serata di domenica un po' in tutte le città toscane. In particolare a Pontedera, dove c'è la comunità senegalese più vasta d'Italia e dove in tanti sono scesi in strada ballando e cantando con indosso le maglie della nazionale. Una finale rocambolesca, vinta dal Senegal ai rigori contro l'Egitto di Salah. Dopo l'ultimo penalty, la festa.

© Riproduzione riservata