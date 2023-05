Seminario sull’etica della sostenibilità per la cultura d'impresa

Arezzo, 16 maggio 2023 – Gaia Spinella, responsabile della sostenibilità di TIM, interverrà al seminario “Etica della sostenibilità per la cultura d'impresa”, che si terrà il prossimo 18 maggio alle ore 14.30 al Campus universitario del Pionta ad Arezzo (aula 30, viale Cittadini, 33). L’evento è promosso da Paolo Piccari, docente dell’Ateneo senese e responsabile scientifico dell’Osservatorio Ethos - Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive.

I principi di diversità, inclusione ed equità e l’attenzione agli effetti delle proprie scelte, con particolare riguardo alle generazioni future, per decenni hanno avuto scarso rilievo nella pratica economica e finanziaria. Tuttavia nel periodo dal 2018 al 2020 gli investimenti sostenibili sono cresciuti del 15% a livello globale, con percentuali del 62% sul totale in Canada, seguito da Europa al 42%, Australia e Nuova Zelanda al 38%, Stati Uniti al 33% e Giappone al 24%. I temi della sostenibilità o ESG, Environment, Social, Governance, sono dunque finalmente al centro dell’interesse da parte di imprese e mercati.

«Per anni la responsabilità sociale d’impresa si è sviluppata su valori etici, che però non sono stati pienamente assorbiti nella cultura e nelle prassi aziendali, come dimostrano gli scandali finanziari che si sono verificati negli ultimi decenni - spiega il professor Piccari -. Perciò è progressivamente cresciuta la richiesta di un diverso modello di gestione dell’impresa, quello della stakeholder view, che privilegia obiettivi di medio-lungo termine nell’interesse di tutti gli stakeholder. Non è un caso che ormai molti investitori tengono conto dei fattori ESG nei propri investimenti».

L’evento è inserito nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile, giunto alla settima edizione, e organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Informazioni sulle modalità di iscrizione all’incontro, che sarà possibile seguire sia in presenza che da remoto, sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/arezzo-seminario-etica-della-sostenibilita-la-cultura-dimpresa.