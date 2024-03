Seconda tappa per “Le vie d’Arno”, continua l’esplorazione

Arezzo, 16 marzo 2024 – Seconda tappa per “Le vie d’Arno”.

Iniziato sotto la pioggia battente, il 2 e 3 marzo dalle Foreste Casentinesi, prosegue domani il calendario di iniziative messe a punto dall’ASD Canottieri Comunali Firenze per celebrare i suoi 90 anni di vita, con una discesa completa del fiume, dalla sorgente alla foce

Il progetto, che si pone l’obiettivo di esplorare il territorio fluviale da vicino e in modo ecosostenibile (a piedi, in bicicletta, in canoa e in kayak), approda a Subbiano e a Ponte Buriano: qui i soci della Canottieri saranno impegnati in attività di canoa e rafting, per osservare da vicino lo stato di salute del fiume.

Ad accoglierli sarà Francesco Lisi, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che sostiene con convinzione l'iniziativa, preziosa per raccogliere nuove informazioni sulla qualità dell’ecosistema acquatico e sulle possibili criticità idrauliche presenti, informazioni che solo un monitoraggio attento, dall'acqua o vicino all'acqua, consente di raccogliere.

Le notizie e le osservazioni fornite dagli sportivi saranno utili, non solo per programmare eventuali interventi di manutenzione ordinaria sul tratto, ma anche per mettere a punto il quadro conoscitivo dell'area, oggetto del Contratto di Fiume Abbraccio d'Arno, promosso dal Consorzio di Bonifica e inserito nel Patto per l'Arno, voluto dall' autorità di bacino Distretto Appennino Settentrionale