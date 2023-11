Scuole superiori, scatta la corsa agli open day

Arezzo, 30 novembre 2023 – Alta stagione degli open day. Nati per orientare a una corretta scelta della scuola e biglietto da visita fondamentale per promuover il proprio istituto, da novembre a gennaio le superiori aprono le porte a futuri studenti e genitori. Tra gli obiettivi non solo aiutare nella difficile scelta dell'istituto ma anche accaparrarsi iscritti nel momento del calo demografico che potrebbe alla lunga avere effetti sull’autonomia scolastica. Così ecco flash mob, studenti tutor in laboratorio e perfino open day in notturna. Le scuole sono pronte a giocare tutte le proprie carte in vista della chiusura delle iscrizioni. “Siamo partiti col primo open day il primo sabato di novembre – spiega Luciano Tagliaferri preside del Liceo Artistico – e così per tutti i sabati del mese, faremo altri due turni il 2 e 3 dicembre. La formula è collaudata: i genitori sono accolti del dirigente e i docenti illustrano le caratteristiche della scuola. E visto che abbiamo 12 indirizzi tra artistico e coreutico, abbiamo organizzato altrettanti spazi didattici dove ricevere informazioni su orari, attività e certificazioni, visitare i 12 laboratori con gli attuali studenti con cui fare attività”. Così all’Artistico nel laboratorio di stampa si può provare a stampare una maglietta, in quello del gioiello preparare una cera. “Ma ci sono anche robotica o scienze – continua Tagliaferri – un tour guidato in cui ragazzi e famiglie possono fare esperienze. Abbiamo montato anche un video sul sito della scuola e il primo giorno accolto i ragazzi col flash mob del coreutico. Quanto ai numeri delle iscrizioni la preoccupazione è che le famiglie abbiano la giusta informazione e gli studenti scelgano la suola che fa per loro, questa è la priorità non la competizione tra istituti. E’ importante passare la giusta comunicazione anche perché sennò accede come quest’anno che rispetto alle iscrizioni di febbraio abbiamo inserito in corso d’opera 45 ragazzi in più nelle prime e detto di no ad altrettanti perché non avevamo posto, l’orientamento è fondamentale”. Open day a ritmo serrato anche al Classico di Arezzo: “Siamo partiti il 18 novembre – spiega la preside Ristori – e proseguiremo il 2 e 16 dicembre, poi a metà gennaio. Il calo demografico prima o poi si farà sentire anche alle superiori visto che è già in atto alle medie ed elementari. E’ normale che le scuole si facciano conoscere, è importante orientare con gli open day visto che la scelta da fare non è facile”. L’Itis Galilei è pronto ad aprire aule e laboratori di qui a gennaio. “Abbiamo messo tutte le date degli open day sul sito – spiega il preside Luca Decembri - e sulla nostra pagina social, siamo partiti il 25novembre e proseguiremo fino al 21 gennaio. Nei nostri giovedì del laboratorio i ragazzi delle medie si possono iscrivere per vivere in prima persona la didattica dell’istituto, da bio tecnologia all'informatica, passando per elettronica, meccanica e chimica”,