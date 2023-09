Scuola, in Toscana prima campanella per 453mila. Il calendario delle lezioni

Firenze, 15 settembre 2023 – Suona la prima campanella per 453mila studenti toscani. Un rientro che vuole essere ancor più dell’anno scorso un ritorno alla normalità piena, anche se proprio nelle ultime settimane si sono riaffacciati temi (legati all’aumento di casi Covid) come mascherine e dad che nessuno vorrebbe più risentire. E volendo essere ottimisti, ci auguriamo proprio che non se ne debba più parlare. Comunque si parte e quello che inizia oggi è un anno scolastico con un calendario già ben scadenzato (anche se le scuole, nell’ambito della loro autonomia, comunicheranno a loro volta gli adattamenti approvati).

Queste le festività previste: 1 novembre: Tutti i Santi; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: Santo Natale; 26 dicembre: Santo Stefano; 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 31 Marzo: Santa Pasqua; 1 aprile: lunedì dell'Angelo; 25 aprile: Festa della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; Festa del Patrono.

Queste le sospensioni obbligatorie delle lezioni. Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) quindi da domenica 24 dicembre 2023 a sabato 06 gennaio 2024 compresi. Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo, quindi da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 compresi. La Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. Termine delle lezioni: lunedì 10 giugno 2024; sabato 29 giugno 2024 per la scuola dell’infanzia.

Il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini faranno visita in alcuni istituti scolastici toscani. Il presidente Giani sarà alla scuola media Leonardo Da Vinci di Rufina, dove il suono della prima campanella sarà l’occasione per inaugurare alle 8,45 il nuovo plesso di via Calamandrei dopo i lavori di adeguamento sismico. Con il presidente Giani, ci saranno il sindaco Vito Maida, l’assessora comunale all’istruzione Stefania De Luise e la dirigente scolastica Paola Gallo. L’assessore Nardini sarà invece in alcune scuole della provincia di Pisa. A partire dalle 8.15, a Santa Croce sull’Arno, porterà un saluto alle prime classi degli istituti Torello della Maggiore, Carducci, Pascoli e Copernico, assieme alla sindaca Giulia Deidda e alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo statale Santa Croce sull'Arno Laura Cascianini. Intorno alle 11 l’assessora sarà poi a Pontedera dove, accompagnata dal dirigente scolastico Vito Civello e dall’assessore comunale all'istruzione Francesco Mori, incontrerà alcuni studenti e studentesse dell’Istituto comprensivo “Gandhi”.