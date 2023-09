Scuola, verso il primo giorno in Toscana. In Liguria lezioni iniziate

Firenze, 14 settembre 2023 – Tutto pronto per la prima campanella in Toscana. Comincia la scuola dalle elementari alle superiori. Un lungo cammino che finirà soltanto il 10 giugno. Mesi di lezione, non senza difficoltà per i consueti problemi che affliggono gli istituti toscani.

Dalla mancanza di insegnanti, fino ai plessi con carenze strutturali ormai decennali. Nonostante questo la scuola va avanti, grazie all’impegno di tutte le parti in campo: dal personale non docente agli insegnanti.

Via al primo giorno di scuola

Una scuola che quest’anno, mai come gli altri anni, incide anche sul portafoglio, per il rincaro di alcune voci connesse alla didattica: la cancelleria ad esempio hanno avuto un balzo di prezzo che inciderà inesorabilmente sulle famiglie.

Qui Liguria

"La campanella è suonata per oltre 165 mila studenti in Liguria. A loro e a tutti gli insegnanti va il mio in bocca al lupo per questo anno scolastico, ricco di cose da imparare, condividere e scoprire insieme. Che l'emozione e la curiosità di oggi vi accompagnino sempre: buon primo giorno di scuola!". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell'avvio dell'anno scolastico in Liguria, dove gli istituti iniziano le lezioni nella mattina del 14 settembre. A visitare alcuni istituti scolastici per salutare studenti e insegnanti è stata questa mattina l'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro.