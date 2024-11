Arezzo, 8 novembre 2024 – Scuola, il “modello” Lucignano

Si rafforza e si estende il progetto di ospitalità per studenti statunitensi nato grazie alla collaborazione con l’Accademia Europea di Firenze: in 32 a Lucignano dalla Elon University

“Possiamo parlare ormai, a ragion veduta, di ‘modello’ Lucignano”. Parole di Elisabetta Santanni, la prof che dirige l’Accademia Europea di Firenze, coordinatrice del progetto di ospitalità nelle famiglie, di studenti provenienti dalla Elon University del North Carolina.

“Dopo le prime due positive esperienze pilota, rafforziamo la presenza a Lucignano con oltre trenta studentesse e studenti ospiti per alcuni giorni di famiglie locali ed estendiamo anche ad altri piccoli comuni della Toscana – spiega Santanni – questo genere di progetto”. Una full immersion nella vita, nei tempi, nei modi, di una piccola comunità della Toscana, “che conferma ancora una volta la sua grande capacità di accoglienza – dice la dirigente scolastica – per una forma di scambio, conoscenza e crescita reciproca, che viene ormai presentato e riconosciuto come ‘modello Lucignano’. Questo è un borgo capace di riconoscere le opportunità, grazie all’intraprendenza dell’Amministrazione e lo spirito di apertura e ospitalità dei suoi cittadini”.

Nella sala Don Enrico Marini, giovedì 7 novembre, sono stati il sindaco di Lucignano Roberta Casini, il vicesindaco Juri Sicuranza e l’assessore a Cultura e Turismo Stefano Cresti a dare il benvenuto ai 32 studenti, consegnando loro una gadget bag realizzata per l’occasione. I ragazzi sono stati poi affidati alle rispettive famiglie lucignanesi, in uno straordinario momento di incontro e calore umano.

Gli studenti americani seguono corsi di arte, musica, storia, ma in questi giorni avranno l’opportunità di immergersi in maniera autentica nella cultura italiana e toscana in particolare. Tale metodologia è denominata “Community based learning” e prevede attività con l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano, oltre ad un rapporto di collaborazione e progettazione comune tra gli allievi e la comunità ospitante.

La Sindaca Roberta Casini, nel dare il benvenuto agli studenti, ha rimarcato “il grande valore, a livello di crescita educativa, di questo tipo di scambi. In pochi giorni le ragazze e i ragazzi americani ospiti delle famiglie di Lucignano avranno la possibilità di scoprire l’autenticità della nostra terra e diventarne essi stessi testimonial oltreoceano”. Come confermato da Santanni, “è stata infatti la narrazione positiva riportata negli States nelle precedenti edizioni da parte degli studenti, a convincere molti colleghi a voler ripetere la stessa esperienza”.

“Un plauso e un ringraziamento a Elisabetta Santanni e al suo team per il legame instaurato e la grande opportunità – ha concluso Casini – all’Istituto Comprensivo di Lucignano e alle famiglie lucignanesi, che con grande generosità si sono messe a disposizione, confermando come il nostro sia un borgo di accoglienza ed inclusività”.