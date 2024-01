Scuola, dalla Regione oltre 470mila euro per sicurezza e adeguamento sismico del "Marconi" di San Giovanni Valdarno

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Dalla Regione arrivano 477.660 euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e il miglioramento sismico del blocco D dell’Istituto Professionale “Marconi” di via Trieste a San Giovanni Valdarno. È il contributo stanziato dalla giunta toscana, attingendo da risorse proprie, a favore dell’amministrazione comunale, nell’ambito di un pacchetto complessivo per interventi “indifferibili e urgenti” sull’edilizia scolastica da quasi due milioni e mezzo di euro varato nello scorso dicembre.

“La riqualificazione dell’edilizia scolastica è una delle priorità di questa amministrazione regionale – spiega il presidente Giani – e il finanziamento degli interventi costituisce una tappa importante del percorso che stiamo compiendo per rinnovare e dare più sicurezza al patrimonio di edilizia scolastica pubblica in tutta la Toscana”.

“Destinare risorse alla scuola non è un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori”, commenta l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini esprimendo soddisfazione per l’approvazione dei quattro finanziamenti. “Investire sull'edilizia scolastica – aggiunge - significa compiere una scelta politica ben precisa e siamo felici di sostenere le amministrazioni comunali che si sono poste come obiettivo la riqualificazione delle scuole presenti sui propri territori”. “La scuola – conclude Nardini – è motore di emancipazione sociale dove la qualità degli spazi incide anche sulla qualità della didattica e per questo scuole belle, sicure, innovative, inclusive e rispettose dell'ambiente sono per noi una priorità”.