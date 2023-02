Scrive al sindaco e ottiene un attraversamento pedonale per andare a scuola in sicurezza

Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori

Vecchiano (Pisa), 9 febbraio 2023 - Una lettera scritta al Sindaco di Vecchiano per chiedere un attraversamento pedonale per andare a scuola in sicurezza: alcune settimane e la richiesta del piccolo Giulio Donati è oggi realtà. E appena terminato l'intervento su strada, il Sindaco Massimiliano Angori ha ricevuto Giulio in Comune per comunicargli ufficialmente che la sua richiesta era diventata realtà. "Un gesto semplice da parte della nostra Amministrazione Comunale, eseguito nel contesto di altre lavorazioni su strada" ha commentato io Sindaco Angori. "Ma un'azione sentita, nell'ottica dell'ormai consolidato modo di agire del nostro Ente, sempre attento alle richieste di tutti i cittadini e le cittadine". Con grande soddisfazione di Giulio e dei suoi familiari, il piccolo ha già "inaugurato" l'utilizzo delle strisce pedonali per andare a scuola.

M.B.