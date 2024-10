Arezzo, 5 ottobre 2024 – Screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C alla farmacia “Campo di Marte”. Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderito alla campagna TestiamoCi promossa dalla Regione Toscana e, fino al 31 dicembre, hanno previsto uno spazio nella più storica delle farmacie dove i cittadini tra i trentacinque e i cinquantacinque anni potranno effettuare un test finalizzato a individuare precocemente questa pericolosa infezione. Il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello permetterà di valutare eventuali situazioni di rischio in pochi minuti, favorendo una diagnosi precoce di questa infezione causata dal virus HCV che viene trasmessa mediante contatto con sangue infetto e che spesso decorre per anni senza sintomi fino a diventare cronica e a evolvere in gravi patologie quali la cirrosi o il cancro al fegato. Questa malattia, se individuata per tempo, può essere curata con un trattamento farmacologico altamente efficace che garantisce possibilità di guarigione nel 95% dei casi e impedisce l’ulteriore circolazione del virus.

Le Farmacie Comunali di Arezzo, inoltre, continueranno fino a lunedì 21 ottobre a essere sede della campagna di informazione “Mese del Benessere Cardiologico” che configura un’occasione per sensibilizzare e condividere le corrette pratiche per mantenere il cuore in salute in un momento di ripartenza delle attività sportive, lavorative e scolastiche. I cittadini potranno rivolgersi alle otto farmacie di città e frazioni per effettuare due esami quali Elettrocardiogramma e Holter Cardiaco, con i risultati che saranno immediatamente inviati a un centro cardiologo per essere refertati e individuare eventuali problematiche da approfondire poi con un medico specialista. Da lunedì 7 ottobre a sabato 2 novembre, l’Elettrocardiogramma sarà disponibile alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo”, mentre l’Holter Cardiaco potrà essere richiesto alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano”. Per informazioni su prenotazioni e costi dei servizi è possibile contattare direttamente le singole farmacie o visitare il sito www.farmaciecomunaliarezzo.it. «Un ambito strettamente collegato alle malattie cardiovascolari e alla loro prevenzione - commenta il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - sono le patologie renali che possono essere causa o conseguenza delle stesse malattie cardiovascolari. I reni, come il cuore, sono particolarmente ricchi di arterie e, di conseguenza, il benessere di un organo è strettamente correlato al benessere dell’altro organo. Il controllo e la diagnosi cardiologica, dunque, sono importanti per monitorare e mantenere la salute in generale del proprio organismo».