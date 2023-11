Sciopero 17 novembre, cosa succede venerdì: orari e chi si ferma. La guida

Firenze, 15 novembre 2023 – Polemiche e caos sullo sciopero di venerdì 17 novembre, che coinvolgerà tutti i settori, ad eccezione degli aeroporti. Sui trasporti il ministro Matteo Salvini ha imposto la riduzione della mobilitazione da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13 di venerdì, con precettazione per chi sciopererà nel pomeriggio. Si fermeranno invece a livello regionale e nazionale pubblico impiego, sanità, scuola, università. E' prevista inoltre una manifestazione regionale a Firenze, dove, dicono i sindacati che lo hanno proclamato, Cgil e Uil Toscana, sono "attese migliaia di persone da tutta la regione, in pullman o altri mezzi". Nel capoluogo toscano il ritrovo è per le 9 in piazza Indipendenza, poi il corteo sfilerà per il centro, per concludersi in piazza Santissima Annunziata con gli interventi dal palco.

Treni, stop Fs e Italo

Disagi per i pendolari: lo sciopero coinvolge anche il personale del gruppo Fs Italiane e Italo, dalle 9 alle 13. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Fs e Italo o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Autolinee Toscane e Gest

Non va meglio per chi si sposta in autobus. Autolinee Toscane comunica che potrebbero subire ritardi o cancellazioni le corse nel servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Pisa e Livorno”. In attesa di conoscere eventuali variazioni sulle modalità di sciopero, per il momento le fasce orarie in cui il servizio sarà garantito restano tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

Lo sciopero interesserà anche la tramvia di Firenze. Il servizio sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20 (ma per la precettazione la modalità di sciopero potrebbe subire modifiche). Al di fuori delle fasce di garanzia, avverte l'azienda, “potrebbero verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse”.

Alia, garantiti solo i servizi essenziali

Per lo sciopero nazionale indetto per l'intera giornata in programma il venerdì, Alia Servizi Ambientali comunica che nei 58 Comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato saranno garantiti solo i servizi essenziali. Questi, spiega una nota, precedono raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri; pulizia di mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno anche garantite le attività di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, raccolta siringhe per casi urgenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria, oltre al ripristino di condizioni di sicurezza e agibilità stradale e al servizio di centralino.

Sanità, scuola, uffici pubblici

Possibili disagi anche a scuola, dagli asili nido in su, dove non sono garantiti servizi pre e post scuola né le lezioni. Molti uffici pubblici potrebbero essere chiusi e qualche disservizio potrebbe verificarsi per chi deve fare una visita medica. Venerdì 17 novembre hanno infatti proclamato lo sciopero a livello nazionale anche Usb, Cgil Fp, Uil Pa, Uil Fpl e Nursind, indirizzato a tutte le categorie di dipendenti del pubblico impiego, comparto e dirigenza. Per questo l’Asl si scusa anticipatamente con gli utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione) anche affidati a ditte esterne. Saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.