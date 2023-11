Sciopero 17 novembre, ultime notizie: chi aderisce e a che ore

Firenze, 14 novembre 2023 – E’ muro contro muro tra Governo e sindacati sullo sciopero che Cgil, Cisl e Uil hanno indetto per venerdì 17 novembre. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini dice che “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, bloccare un intero Paese per 24 ore non è ammissibile. Io devo garantire il diritto alla mobilità a 60 milioni di italiani, è il lavoro per cui mi state pagando lo stipendio oggi: garantire la circolazione con tutti gli imprevisti che ci possono essere sui treni, sulle strade autostrade, nei porti e negli aeroporti".

Una manifestazione

Per i sindacati lo sciopero è confermato, ma la polemica infuria anche dopo l’intervento del Garante, per il quale “lo stop di 24 ore (8 ore per turno) cui saranno chiamati i lavoratori di tutta Italia dal trasporto pubblico locale a quello ferroviario e al comparto aereo, oltre che dell'igiene ambientale e del pubblico impiego, non ha i requisiti dello sciopero generale e quindi non può derogare in nessun modo dalle regole sui servizi pubblici”.

La soluzione dunque per il Garante resta quella di ridurre e rimodulare gli orari degli scioperi del trasporto pubblico locale, dei vigili del fuoco e del trasporto ferroviario e di revocare lo sciopero nel settore aereo e in quello dell'igiene ambientale. Ma chi sciopera e a che ore il 17 novembre? Ci sono degli aggiornamenti.

Aerei

Il settore aereo sarà esentato dallo sciopero. Lo confermano i sindacati. "Noi lo sciopero non lo ritiriamo. Abbiamo già mandato una lettera alla Commissione di Garanzia nella quale per senso di responsabilità abbiamo escluso il trasporto aereo, anche perché non sono stati identificati i voli, come si sarebbe dovuto fare, che avrebbero in qualche modo permesso di rispettare le fasce di garanzia”, dice il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Autobus e tramvia

In tutta la Toscana gli autobus avranno due fasce di garanzia: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati. Per la tramvia a Firenze il servizio sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.

Scuola

Anche il mondo della scuola aderisce allo sciopero. Dagli asili nido in su, potrebbero non essere garantite lezioni e rientri pomeridiani.

Sanità

Disservizi potrebbero verificarsi anche nella sanità. Sciopera infatti anche questo comparto. Potrebbero saltare visite e prestazioni ambulatoriali. Ma anche nella prenotazione di visite e esami.

Vigili del fuoco

Scioperano anche i vigili del fuoco. Qui i sindacati hanno ridotto a quattro ore l’orario di astensione dal lavoro, che sarà dalle 9 alle 13.

L’ulteriore sciopero

Un ulteriore sciopero è quello proclamato in Toscana da Cgil e Uil. Leggi tutti i particolari

Manifestazione a Firenze

Lo sciopero di venerdì 17 novembre vedrà l’organizzazione di una manifestazione regionale che si svolgerà a Firenze, in centro. Il ritrovo è alle 9 in piazza Indipendenza, con corteo fino a piazza Santissima Annunziata, dove sono in programma gli interventi dal palco. Il corteo seguirà un percorso lungo via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, Via Cavour, Via della Dogana, Via La Pira, via Micheli e via Capponi.